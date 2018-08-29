На Франківщині громада захопленого храму УПЦ відзначила престольне свято в тимчасовому приміщенні

У день свята Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня, громада Свято-Успенського храму села Старий Гвіздець в Івано-Франківській області молитовно відзначила престольне свято.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

Церкву у вірян відібрали прихильники УПЦ КП майже рік тому. Та попри це релігійна громада УПЦ продовжує триматися разом і молитися, наразі у тимчасовому приміщенні.

Святкову Божественну літургію очолив настоятель храму протоієрей Миколай Кушнір у співслужінні духовенства єпархії. За богослужінням молилися гості та чисельні парафіяни храму.

Після завершення літургії був відслужений водосвятний молебень, священнослужителі привітали вірян із храмовим святом.