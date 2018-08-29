В Одесі до 9 вересня працює виставка про святість і місіонерство

У навчальному класі Відділу катехізації та релігійної освіти Одеської єпархії УПЦ 28 серпня відбулося відкриття виставки «Світло Христове», присвяченої 1030-літтю Хрещення Русі.

Як повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ, експозиція виставки розкриває подробиці становлення християнства на Русі, розповідає про святість і місіонерство, показує роль катехізації та наводить приклади настанов у духовному житті давньоруських книжників.

У рамках виставки проводиться цикл лекцій, в якому розповідають про різні сторони духовного просвітництва Русі.

Виставка триватиме до 9 вересня. Час роботи: з понеділка по п'ятницю з 16.00 до 20.00, в суботу з 11.00 - 17.00, у неділю - з 11.00 – 20.00.