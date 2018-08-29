У Єрусалимській Православній Церкві заявили, що не можна дозволити українським політикам втручатися в церковні справи

Не можна дозволити українським політикам втручатися у справи церкви та нав'язувати свою повістку.

Про це заявив представник Єрусалимської Православної Церкви архієпископ Севастійський Феодосій, повідомляє російське інформагентство.

"Не можна дозволити політикам України втручатися у справи Церкви, політики не можуть нав'язувати Церкві порядки, бо Церква не політична організація - це організація, що несе місію віри у світ, віру мають супроводжувати благородні моральні, людські, духовні цінності", – заявив єпископ.

Він додав, що вважає проблему Української Православної Церкви політичною, бо політики втручаються в її справи, керуючись своїми інтересами. Єпископ Феодосій додав, що для вирішення кризи, яка "триває з часів незалежності України від СРСР", потрібні зусилля та ініціативи.