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Митрополит Агафангел нагородив відзнакою Генерального консула Греції в Одесі

13:38, 29 серпня 2018
Православ`я
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Митрополит Агафангел прийняв Генерального консула Греції в Одесі / eparhiya.od.ua

Митрополит Агафангел 29 серпня прийняв у своїй резиденції, розташованій на території Свято-Успенського Одеського монастиря, Генерального консула Греції в Одесі пані Деспіну Кукулопулу у зв'язку з її закінченням дипломатичної місії.

За працю та зміцнення дружби між Одеською митрополією і Грецьким консульством митрополит Агафангел нагородив пані Деспіну Кукулопулу відзнакою Одеської єпархії УПЦ, повідомляє прес-служба єпархії.

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Митрополит Агафангел висловив повагу до високої місії консула, яку вона здійснювала протягом двох років в Одесі, зміцнюючи відносини між народами України та Греції, і побажав подальший допомоги Божої на благо своєї держави.

Пані Деспіна відзначила внесок митрополита Агафангела у розвиток Православ'я на півдні України й у зв'язку з наближенням ювілею привітала митрополита і побажала йому ще багато років у міцному здоров'ї управляти Одеською митрополією. Також грецький дипломат високо оцінила працю митрополита Агафангела щодо зміцнення дружби та співробітництва між народами України та Греції.

Наприкінці зустрічі сторони обмінялися пам'ятними подарунками.

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