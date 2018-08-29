У свято Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня, Предстоятель Руської Православної Церкви Патріарх Кирил нагадав православним, чому Успіння Богородиці - свято.

Про це повідомляє patriarchia.ru.

"Цей день сповнений дуже великого сенсу, й зовсім невипадково, що на Русі від самого початку її християнізації кафедральні собори в столицях називалися на честь Успіння. Так була названа перша обитель в Києві, матері міст руських, - Успенська Києво-Печерська лавра; так був названий столичний храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці у місті Володимирі; на честь Успіння був названий і цей кафедральний собор (Успенський собор Московського Кремля - ред.), закладений у XV столітті при государю Івану III, об'єднувачу Русі", - сказав Предстоятель РПЦ.

Він розповів про свято й земне життя Богородиці.

"...Успіння є святом прославлення Пресвятої Богородиці. Про Її земний шлях ми багато чого не знаємо, він як би прихований у тіні життя Її Сина, нашого Господа і Спасителя, але нам відомо, що Діва Марія прожила важке життя. Вона народила надприродного Сина і Спасителя нашого, Вона виховувала Його, як мати, Вона вчила Його всьому, чого мати має вчити своє дитя. Безсумнівно, Вона раділа тому, як Він сходив в силу, і переживала за Нього, коли Він ступив на шлях суспільного служіння. Вона залишалася десь поруч із Ним, і, нарешті, ми зустрічаємося з Нею в момент страждань Спасителя на Голгофі...

Але свято Успіння є Її торжеством. Ми святкуємо урочисте вознесіння на небо Діви Марії, Цариці Небесної, Матері Господа нашого Іісуса Христа. Ми святкуємо Її перемогу над всіма скорботами в житті, ми святкуємо Її перемогу над усіма труднощами, яких Вона зазнала. І віримо, що Вона, пройшовши непростим життєвим шляхом, і нам допомагає долати труднощі. Саме тому на честь Пресвятої Богородиці, на честь Її слави освячувалися кафедральні собори Святої Русі", - сказав Патріарх Кирил.