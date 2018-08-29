У Єрусалимській Православній Церкві заявили про визнання України канонічною територією лише РПЦ

Єрусалимська Православна Церква, як і інші Православні Церкви світу, визнає Україну канонічною територією лише Руської Православної Церкви.

Про це заявив представник Єрусалимської Церкви архієпископ Севастійський Феодосій, повідомляє російське інформагентство.

"Православні Церкви світу, в тому числі Єрусалимська, визнають владу лише РПЦ в Україні, її представляє Митрополит Онуфрій, він член Святійшого Синоду РПЦ. Ми підтримуємо будь-які зусилля задля припинення розколу в УПЦ, Церква - це місце любові, єдності й миру, а не ненависті й розколу", – заявив єрусалимський єпископ.