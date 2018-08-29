Митрополит Онуфрій очолив богослужіння з чином погребіння Плащаниці Богородиці

Ввечері, у день свята Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив всенічне бдіння з чином погребіння Плащаниці Божої Матері в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятелю співслужили представники єпископату та духовенства.

Чин погребіння Плащаниці – богослужбова особливість свята Успіння Пресвятої Богородиці. Це згадка про перенесення з Єрусалима Її Пречистого тіла та поховання апостолами його у Гефсиманії. Згідно зі Священним Переданням, у день кончини Пресвятої Діви Марії всі апостоли, окрім Фоми, зібралися дивним чином в Єрусалимі, щоби попрощатися з Нею. Після успіння Богородиці вони перенесли Її тіло до Гефсиманії, де три дні перебували біля нього, співаючи псалми. Священне Передання зберегло розповідь про те, що тіло Богоматері не залишилось у гробі – Пресвята Богородиця в силу особливого місця серед усього Божого творіння була взята Своїм Сином на Небо не тільки душею, але й плоттю.