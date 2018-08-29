Предстоятель УПЦ пояснив, що шанується в мирському, а що – у духовному житті

У мирському житті вшановується гординя, а в духовному житті — смирення, і ми повинні жити так, щоб Матір Божа молилася за нас з радістю.

Про це сказав Митрополит Онуфрій під час проповіді в день Успіння Пресвятої Богородиці у Києво-Печерській лаврі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель розповів про велич Божої Матері, Її святом Успінні і Вознесінні на Небо. При цьому він зазначив, що Її велич полягає, насамперед, у смиренні.

«Де смирення, там Божа благодать, — зазначив Архіпастир. — У світі людьми, які не знають Бога, шанується гординя, а в духовному житті вшановується смирення. Гординя губить людину, а смирення наповнює благодаттю Божою».

Митрополит Онуфрій підкреслив, що саме смирення і невпинної молитви ми повинні вчитися у Божої Матері.

«Матір Божа звершує молитву з радістю за тих, хто прагне жити за Божими заповідями, бореться зі своїми гріхами, намагається стримувати себе перед Божою волею. Її молитва звучить і за тих, хто отримав від Бога дар земного буття, але вживає його так, що цим життям ображає Бога. Матір Божа молиться і за таких людей, але з жалем і смутком», — пояснив Владика.

Митрополит Онуфрій закликав всіх жити по-християнськи – так, щоб Божа Матір здійснювала Свою молитву за нас з радістю.

«Ми повинні протистояти гріху, примушувати себе до молитви, посту, до добрих справ, змушувати себе прощати один одного, любити один одного... Йти шляхом, який вказав нам Господь не тільки Своїм життям, а Своїм прикладом, що веде до вічного життя в Царстві Небесному, в якому знаходиться Матір Божа», — підкреслив Митрополит Онуфрій.