В УПЦ перед початком навчального року звершують молебні

Напередодні початку нового навчального року на парафіях та в монастирях Української Православної Церкви відбуваються традиційні молебні.

У своїх молитвах Церква просить, щоб Господь благословив учнів та вчителів, студентів та викладачів на успішну працю у новому навчальному році, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-служби єпархій.

Молитви підносяться у всіх єпархіях УПЦ. У багатьох храмах молебні були звершені 28 серпня, на свято Успіння Божої Матері, після Божественної літургії.

У ці дні вся Церква молиться про учнів, щоб «Господь послав на отроків дух мудрості й розуму, щоб вони могли розуміти і пам’ятати добре та душекорисне вчення».

Урочисті богослужіння та святкові заходи з нагоди початку нового навчального року розпочалися у храмах Ковеля. Сповідь та Святе Причастя студентів та учнів поєднуються з молебнями-благословеннями на навчання.

У Свято-Введенському храмі, окрім благословення усій учнівській молоді, особливу увагу приділили дітям, котрі вперше переступлять поріг школи. Їм вручили повітряні кульки, що нагадують про необхідність посмішки в усіх обставинах навчання, після чого першокласників запросили до святкової трапези, котру вони розділили зі священиками храму.

У Свято-Троїцькому храмі м. Носівки Ніжинської єпархії 26 серпня після Божественної літургії було звершено молебень, на якому були присутні понад сто дітей. Перед цим маленькі парафіяни причастилися Святих Христових Тайн.

Як повідомляє сайт Камінь-Каширського благочиння Волинської єпархії, 26 серпня молебні перед стартом нового навчального року були звершені на багатьох парафіях округи.

Цього ж дня на Житомирщині звершив молебень настоятель Свято-Покровського храму с. Никонівки. За давньою традицією, цей важливий етап у житті місцевих школярів починається з молитви. Під час Божественної Літургії учні Никонівської школи сповідалися і причастилися Святих Христових Тайн. Священик побажав, щоб юні парафіяни жили за заповідями Божими, добре вчилися й поважали батьків та вчителів.

Раніше, 25 серпня, у Благовіщенському храмі м. Лохвиця Кременчуцької єпархії після молебну настоятель храму благословив дітям молитвослови, окропив свяченою водою і побажав школярам мудрості, терпіння, сил та наснаги у здобутті нових знань у прийдешньому навчальному році.

29, 30 і 31 серпня молебні перед початком навчального року будуть звершуватися після пізньої Божественної Літургії у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі.

У Запоріжжі загальноміський молебень на початок нового навчального року буде відслужений 1 вересня о 12:00 на території дитячої залізниці.

У Чернігові у Свято-Троїцькому соборі відбудуться молебні: 2 вересня – після ранньої та пізньої Літургії, 3 вересня о 10:00.