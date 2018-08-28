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У Херсоні відзначили 220-річчя освячення Успенського собору

22:23, 28 серпня 2018
Православ`я
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У Херсоні відзначили 220-річчя освячення Успенського собору / pravoslavie.ks.ua

У день свята Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня, в Успенському соборі Херсона сонмом архієреїв УПЦ та духовенства Херсонської єпархії УПЦ, а також гостей з інших єпархій у священному сані була звершена Божественна Літургія з нагоди престольного свята та 220-річчя з дня освячення собору.

Святкове богослужіння очолив митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан. На урочистості зібралося багато віруючих з міських храмів і храмів передмістя, повідомляє "Православна Херсонщина".

/ pravoslavie.ks.ua

До свята Успіння було відкрито для богослужінь лівий Варваринський приділ, який багато років перебував на ремонті. Цього року до свята Великодня був відкритий правий Нікольський приділ.

/ pravoslavie.ks.ua

Таким чином, до 220-річчя освячення собору всі 3 частини відновлені після руйнування їх у безбожні роки, і в них знову відбуваються богослужіння.

/ pravoslavie.ks.ua

По закінченні богослужіння був звершений хресний хід навколо собору.

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