У Херсоні відзначили 220-річчя освячення Успенського собору

У день свята Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня, в Успенському соборі Херсона сонмом архієреїв УПЦ та духовенства Херсонської єпархії УПЦ, а також гостей з інших єпархій у священному сані була звершена Божественна Літургія з нагоди престольного свята та 220-річчя з дня освячення собору.

Святкове богослужіння очолив митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан. На урочистості зібралося багато віруючих з міських храмів і храмів передмістя, повідомляє "Православна Херсонщина".

До свята Успіння було відкрито для богослужінь лівий Варваринський приділ, який багато років перебував на ремонті. Цього року до свята Великодня був відкритий правий Нікольський приділ.

Таким чином, до 220-річчя освячення собору всі 3 частини відновлені після руйнування їх у безбожні роки, і в них знову відбуваються богослужіння.

По закінченні богослужіння був звершений хресний хід навколо собору.