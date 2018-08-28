этот материал доступен на русском

У Свято-Успенській Святогірській лаврі відзначили престольне свято

19:44, 28 серпня 2018
Православ`я
5940 0
У Свято-Успенській Святогірській лаврі відзначили престольне свято / svlavra.church.ua

Святкування престольного свята розпочалося 27 серпня. Цього дня в Успенському соборі обителі перед прикрашеною квітами Плащаницею Божої Матері, розміщеною на місці центрального аналоя посеред храму, була відслужена мала вечірня з читанням акафісту Успіння Пресвятої Богородиці. Молебний спів очолив намісник Святогірської лаври митрополит Святогірський Арсеній, повідомляється на сайті обителі.

/ svlavra.church.ua

Святкові богослужіння в обителі продовжилися всенічним бдінням. На літії під час всеношної відбувся хресний хід навколо храму з іконою Успіння Пресвятої Богородиці. Урочисту ходу очолив митрополит Арсеній.

/ svlavra.church.ua

У саме свято Успіння Пресвятої Богородиці богослужіння у Святогірській обителі почалися водосвятним молебнем. Святкове богослужіння очолив намісник Святогірської лаври.

/ svlavra.church.ua

Під час Божественної літургії підносилися прохання і молитва про мир в Україні.

/ svlavra.church.ua

По закінченні Літургії був звершений хресний хід навколо Успенського собору з іконою свята Успіння Божої Матері.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter