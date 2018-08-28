У Свято-Успенській Святогірській лаврі відзначили престольне свято

Свято-Успенська Святогірська лавра урочисто відзначила своє головне престольне свято.

Святкування престольного свята розпочалося 27 серпня. Цього дня в Успенському соборі обителі перед прикрашеною квітами Плащаницею Божої Матері, розміщеною на місці центрального аналоя посеред храму, була відслужена мала вечірня з читанням акафісту Успіння Пресвятої Богородиці. Молебний спів очолив намісник Святогірської лаври митрополит Святогірський Арсеній, повідомляється на сайті обителі.

Святкові богослужіння в обителі продовжилися всенічним бдінням. На літії під час всеношної відбувся хресний хід навколо храму з іконою Успіння Пресвятої Богородиці. Урочисту ходу очолив митрополит Арсеній.

У саме свято Успіння Пресвятої Богородиці богослужіння у Святогірській обителі почалися водосвятним молебнем. Святкове богослужіння очолив намісник Святогірської лаври.

Під час Божественної літургії підносилися прохання і молитва про мир в Україні.

По закінченні Літургії був звершений хресний хід навколо Успенського собору з іконою свята Успіння Божої Матері.