В Одеській єпархії УПЦ відбулася акція "Збери дитину до школи"
18:40, 28 серпня 2018Православ`я
4644 0
Школярі з Одеси і Южного отримали рюкзачки від священиків / eparhiya.od.ua
Сьогодні, 28 серпня, з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, відділом з благодійності та соціального служіння Одеської єпархії УПЦ була проведена акція "Збери дитину до школи".
У Свято-Олексіївському храмі міста Одеси був відслужений молебень на початок навчального року, після якого школярі з багатодітних сімей міст Одеси і Южного отримали різні шкільні приналежності. Про це повідомляє "Православна Одеса"
В Одеській єпархії УПЦ відбулася акція "Збери дитину до школи" / eparhiya.od.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter