В Одеській єпархії УПЦ відбулася акція "Збери дитину до школи"

Сьогодні, 28 серпня, з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, відділом з благодійності та соціального служіння Одеської єпархії УПЦ була проведена акція "Збери дитину до школи".

У Свято-Олексіївському храмі міста Одеси був відслужений молебень на початок навчального року, після якого школярі з багатодітних сімей міст Одеси і Южного отримали різні шкільні приналежності. Про це повідомляє "Православна Одеса"