У неділю, 26 серпня, у Мелітополі відбувся Вечір духовних піснеспівів «Царице моя Преблагая».

Участь у духовних піснеспівах взяли хорові колективи православних храмів міста Мелітополя, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

Зі словом привітання до присутніх звернувся благочинний церков міста Мелітополя протоієрей Максим Смирнов. Він розповів, що Вечір духовних піснеспівів стане традиційним у дні Успенського посту.

"Подібні Вечори надихають православних християн і проникливо діють на наші душі, подаючи глибоку духовну їжу для рятівних роздумів і молитви", - сказав священик.