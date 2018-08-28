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У Мелітополі відбувся вечір духовних піснеспівів

18:19, 28 серпня 2018
Православ`я
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У Мелітополі відбувся вечір духовних піснеспівів / hramzp.ua

Участь у духовних піснеспівах взяли хорові колективи православних храмів міста Мелітополя, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

/ hramzp.ua

Зі словом привітання до присутніх звернувся благочинний церков міста Мелітополя протоієрей Максим Смирнов. Він розповів, що Вечір духовних піснеспівів стане традиційним у дні Успенського посту.

/ hramzp.ua

"Подібні Вечори надихають православних християн і проникливо діють на наші душі, подаючи глибоку духовну їжу для рятівних роздумів і молитви", - сказав священик.

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