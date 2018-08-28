У Мелітополі відбувся вечір духовних піснеспівів
18:19, 28 серпня 2018Православ`я
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У Мелітополі відбувся вечір духовних піснеспівів / hramzp.ua
У неділю, 26 серпня, у Мелітополі відбувся Вечір духовних піснеспівів «Царице моя Преблагая».
Участь у духовних піснеспівах взяли хорові колективи православних храмів міста Мелітополя, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.
Зі словом привітання до присутніх звернувся благочинний церков міста Мелітополя протоієрей Максим Смирнов. Він розповів, що Вечір духовних піснеспівів стане традиційним у дні Успенського посту.
"Подібні Вечори надихають православних християн і проникливо діють на наші душі, подаючи глибоку духовну їжу для рятівних роздумів і молитви", - сказав священик.
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