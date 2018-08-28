У Києво-Печерській лаврі тисячі паломників зустріли Успіння Богородиці

У день свята Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію на площі перед Успенським собором Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Після читання Святого Євангелія Блаженніший владика звернувся до численної пастви зі словом проповіді. Архіпастир розповів вірним про святе життя та особистість Пресвятої Богородиці і пояснив, за кого Божа Мати молиться з радістю. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

"Мати Божа молиться за весь рід людський. Але Вона з радістю молиться за людей, які стараються жити згідно з Божими заповідями, які вшановують Її Сина і Бога нашого, які борються зі своїми гріхами, які намагаються себе смиряти перед Божою волею", - сказав митрополит Онуфрій.

За Літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

Після Євхаристійного канону Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив дияконську хіротонію над Олексієм Маньківським, кліриком храму на честь святителя Миколая с. Неболиця Київської єпархії.

Після Божественної літургії Предстоятель очолив хресний хід до Ближніх печер Києво-Печерської Лаври, де відбувся святковий молебень.

На завершення богослужіння Блаженніший Митрополит Онуфрій привітав паству зі святом. «Нехай Мати Божа береже нас Своїм благодатним молитовним покровом, допомагає нам жити на землі достойно християнського імені, щоб ми Її молитвами стали спадкоємцями вічного спасіння”, – побажав Архіпастир.