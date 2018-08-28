В день Успіння Богородиці діти із малозабезпечених сімей та переселенці отримали рюкзаки зі шкільним приладдям

В Успенському соборі Києво-Печерської лаври 28 серпня діти із малозабезпечених сімей та переселенці отримали рюкзаки зі шкільним приладдям.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, для дітей був організований молебень про успішний початок навчального року. Після молебня, який очолив єпископ Віктор (Коцаба), дітям вручили подарунки. Загалом в Успенському соборі молилися близько 100 дітей.

20 першокласників отримали подарунки від Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрія і його БФ «Мир Вам».

«Сьогодні тут зібралися діти різного віку, є серед вас ті, хто йде в перший клас,хто вперше сяде за парту, хто вперше зрозуміє, що таке знання, як їх потрібно здобувати. Можливо комусь це буде не подобатися, але це той шлях, який ми всі маємо пройти, тому що без знань, без навчання, неможливе справжнє життя людини, яка покликана до розвитку, до вдосконалення і до руху, який веде тільки вверх», - сказав владика Віктор.

Єпископ Віктор передав дітям вітання від Блаженнішого Митрополита Онуфрія та побажав божої допомоги у навчанні.

«Бажаю, щоб Господь доповнював ваші фізичні таланти, щоб Господь дав вам сили, розвивав ваш розум, зміцнював ваш дух, для того, щоб з кожним роком здобувати все нові знання, які хай будуть не тільки на вашу користь, а й на користь ваших близьких, на користь всієї нашої держави, всього народу і нашої святої Церкви», - побажав він.

Владика Віктор розповів про свято Успіння Пресвятої Богородиці та зауважив, чому важливо звертатися до Неї в молитвах.

«В Успінні, а так ми називаємо перехід Божої Матері від земного життя до небесного, Вона не залишила цей світ. Мати Божа перебуває тут, з нами, своїм материнським омофором повсякчас […] Ми маємо своїх фізичних батьків, але життя буває різним, і навіть якщо вони не дають нам належної уваги і виховання, то ми повинні пам’ятати і знати про те, що наш Небесний Отець, Який завжди любить нас – це наш Господь; наша Небесна Мати – Цариця Неба і землі, яка завжди піклується про кожного з нас, Вона просить Свого Небесного Сина за кожну людину, яка живе на цій землі, але по-особливому Вона звертається до Небесного Престолу за тих, хто намагається своїм життям, своїми вчинками боротися зі злом, перемагати в собі гріх і наближатися тим самим до Бога», - розповів владика.

Єпископ Віктор нагадав дітям прості слова молитви до Божої Матері: «Пресвята Богородице, допомогай нам!».

Також діти отримали благословення Митрополита Онуфрія – ікону Богородиці «Додавання розуму», яка шанується 28 серпня.