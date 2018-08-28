У селі на Волині центральну вулицю перейменували на честь спочилого митрополита УПЦ

У селі на Волині, на малій батьківщині митрополита Нифонта, перейменували центральну вулицю на його честь.

Відповідне рішення прийняла Галиновільська сільрада Волинської області, розглянувши клопотання митрополита Володимир-Волинського і Ковельського Володимира та провівши обговорення серед місцевих мешканців. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії.

Відтак центральну вулицю в рідному селі спочилого митрополита Нифонта (+2017), який упродовж 25 років був правлячим архієреєм Волинської єпархії, перейменували на його честь. Без зміни поштових номерів, житлових будинків і споруд.

Митрополит Нифонт помер 22 березня 2017 року, о 4-й годині ранку, після тривалої хвороби на 68-му році життя.