У Нью-Йорку відбудеться конференція РПЦЗ, присвячена сучасному православному церковному співу

Церковно-музична комісія при Архієрейському Синоді запрошує дияконів, регентів та півчих на XXVII щорічний церковно-співочий з'їзд Північно-Американських єпархій Руської Православної Зарубіжної Церкви.

З'їзд відбудеться 3-7 жовтня при Різдво-Богородицькій церкві міста Олбані штату Нью-Йорк, повідомляє офіційний сайт РПЦЗ.

Тема з'їзду: "Зміцнення фундаменту церковного співу сьогодні: побут (традиція основного співу) у сучасній практиці". У нинішньому з'їзді візьме участь відомий чоловічий ансамбль "Коневец".

У розкладі також включені окремі курси і робочі сесії для підвищення рівня служіння читців і дияконів.

Деталі - на офіційному сайті з'їзду.