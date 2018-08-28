У Нью-Йорку відбудеться конференція РПЦЗ, присвячена сучасному православному церковному співу
13:40, 28 серпня 2018Православ`я
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У Нью-Йорку відбудеться конференція РПЦЗ, присвячена сучасному православному церковному співу / rocmconference.org
Церковно-музична комісія при Архієрейському Синоді запрошує дияконів, регентів та півчих на XXVII щорічний церковно-співочий з'їзд Північно-Американських єпархій Руської Православної Зарубіжної Церкви.
З'їзд відбудеться 3-7 жовтня при Різдво-Богородицькій церкві міста Олбані штату Нью-Йорк, повідомляє офіційний сайт РПЦЗ.
Тема з'їзду: "Зміцнення фундаменту церковного співу сьогодні: побут (традиція основного співу) у сучасній практиці". У нинішньому з'їзді візьме участь відомий чоловічий ансамбль "Коневец".
У розкладі також включені окремі курси і робочі сесії для підвищення рівня служіння читців і дияконів.
Деталі - на офіційному сайті з'їзду.
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