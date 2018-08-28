Патріарх Варфоломій відвідає Союзницьке кладовище в Салоніках з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни

Константинопольський Патріарх Варфоломій відвідає Союзницьке кладовище в Салоніках («Зейтенлік») з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Патріарх Варфоломій відвідає Салоніки в кінці вересня на запрошення митрополита Неаполіського і Ставруполіського Варнави.

Візит Патріарха в єпархію Західних Салонік відбудеться у вихідні дні 29 та 30 вересня, повідомляє "Седмиця" з посиланням на orthodoxia.info.

Константинопольський Патріарх був запрошений взяти участь в урочистостях у Салоніках, які пройдуть на Кладовищі Союзників з нагоди столітнього ювілею закінчення Першої світової війни. Патріарх Сербський Іриней також буде присутній на цих урочистостях.

У рамках ювілейних заходів планується, що Божественну літургію Патріархи Константинопольський і Сербський звершать просто неба на території Союзницького кладовища. Такі урочистості проходять щороку наприкінці вересня у присутності митрополита Неаполіського, оскільки кладовище знаходиться на території його єпархії.

Місцевість під назвою «Союзницьке кладовище Зейтенлік» в Салоніках є найбільшим військовим кладовищем у Греції, де поховано понад 20 тисяч солдатів, у тому числі 8089 французів і 7500 сербів, які воювали на фронті в районі Салонік під час Першої світової війни.

Після завершення заходів у Салоніках Патріарх Варфоломій відправиться 2 жовтня на острів Крит, куди його запросив митрополит Кісамоський Амфілохій на урочистості з нагоди п'ятдесятої річниці заснування Православної Академії Криту.