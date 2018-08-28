На освітній виставці в Одесі розкажуть про перших святих Київської Русі та давньоруських книжників

З 28 серпня по 9 вересня в Одесі з благословення Митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела до 1030-ліття Хрещення Русі буде представлена освітня виставка "Світло Христове".

На виставці буде представлена історія катехизації життя давньоруської людини, роль монашества, історії перших святих і багато настанов давньоруських книжників, які будуть корисні для християнського життя сучасній людині, повідомляє сайт Одеської єпархії УПЦ.

Виставка відбудеться у навчальному центрі Відділу релігійної освіти і катехізації Одеської єпархії. Вечорами, згідно з розкладом на афіші, будуть просвітницькі лекцій.