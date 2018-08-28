У Запоріжжі відбудеться загальноміський молебень на початок нового навчального року

З благословення митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки 1 вересня на території Запорізької дитячої залізниці буде відслужено загальноміський молебень на початок нового навчального року.

Початок молебню - о 12.00. Після молебню на дітей чекає розважальна програма, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

"Запрошуємо всіх бажаючих розділити радість спільної молитви про «вчителів та учнів» та отримати благословення на майбутній навчальний рік. Разом з дітьми запрошуємо на молитву батьків, бабусь і дідусів, викладачів і вихователів, а також усіх охочих", - повідомляється на сайті єпархії.