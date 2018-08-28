У неділю, 26 серпня у свято Преображення Господнього митрополит Полтавський і Миргородський Филип очолив Божественну літургію у Свято-Успенському соборі Гадяча.

Цього дня у Гадячі урочисто відзначили 20-річчя освячення Успенського собору, повідомляє сайт Полтавської єпархії УПЦ.

На порозі Собору діти зустрічали митрополита Филипа.

Після читання Святого Євангелія священик Володимир Старинін звернувся до пастви зі словом проповіді. Він пояснив вірним, чому вчить Євангельська притча про виноградник, яка читалася цього дня за Літургією.

За богослужінням була зведена сугуба молитва про мир в Україні.

За старанні труди на благо Української Православної Церкви протоієрей Ігор Цебенко був нагороджений орденом святителя Феодосія Чернігівського, а священик Володимира Старинін - камилавкою.

Післяі богослужіння владика привітав присутніх з недільним днем і відданням свята Преображення Господнього, побажав вірним духовно перетворювати свою душу і благословив всіх.