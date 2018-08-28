У Санкт-Петербурзі відбудеться виставка, присвячена 100-річчю мученицької кончини протоієрея Філософа Орнатського

Виставка «Життя як подвиг», присвячена 100-річчю мученицької кончини священномученика протоієрея Філософа Орнатського і його синів – Бориса та Миколи – відкриється у Казанському кафедральному соборі Санкт-Петербурга.

На відкритті буде присутній укладач експозиції Валерій Філімонов, видатні громадські діячі, історики, представники православних та благодійних організацій, голови районних адміністрацій, повідомляє «Благовіст-Інфо» з посиланням на Санкт-Петербурзьку митрополію.

На виставці буде представлено унікальний матеріал, зібраний з фондів шести російських архівів і бібліотек, а також документи, фотографії та рукописи, передані нащадками отця Філософа. Експозиція нараховує понад 100 ілюстрацій історичних документів, багато з яких раніше ніколи не публікувалися.

Початок заходу - 29 серпня о 13.00. Виставка «Життя як подвиг» буде доступна у Казанському кафедральному соборі до 30 вересня. По завершенні вона стане пересувною і буде експонуватися в інших регіонах країни.

Протоієрей Філософ Миколайович Орнатський (1860 - 1918) - видатний церковний і громадський діяч кінця XIX - початку ХХ століття. Його зусиллями створені численні церкви в Санкт-Петербурзі та його околицях, засновані благодійні, наукові та просвітницькі товариства. Отець Філософ був засновником і першим настоятелем храму преподобномученика Андрія Критського, а з 1913 по 1918 рр. – настоятелем Казанського собору.

Протоієрей і його сини були розстріляні в ході червоного терору, імовірно, 30 жовтня 1918 року. Канонізовані у 2000 році.