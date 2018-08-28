На Закарпатті православні пройшли хресною ходою з молитвою про рідний край (фото)
01:38, 28 серпня 2018Православ`я
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Вулицями Хуста з молитовними піснеспівами пройшли священство з мирянами / orthodoxkhust.org.ua
У неділю, 26 серпня, на Закарпатті відбувся традиційний хресний хід Хустської єпархії УПЦ.
Цього дня вулицями Хуста з молитовними піснеспівами пройшли священство з мирянами. Не зважаючи на погодні умови, зібралася велика кількість людей з різних куточків єпархії для того, щоб помолитися за мир і благополуччя рідного краю, повідомляє прес-служба Хустської єпархії УПЦ.
На Закарпатті православні пройшли хресною ходою з молитвою про рідний край / orthodoxkhust.org.ua
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