На Житомирщині вперше відзначили пам'ять Собору Житомирських святих

У Житомирській єпархії УПЦ вперше 25 серпня відбулись святкові урочистості з нагоди собору святих угодників Божих, що просіяли своїми подвигами на Житомирській землі.

Святкування Собору Житомирських святих встановлено на Священному Синоді Української Православної Церкви 26 липня 2017 року, повідомляє прес-служба єпархії.

У сам день пам'яті святих у Житомирському Спасо-Преображенському кафедральному соборі було звершено святкову Божественну літургію. Богослужіння очолив митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим.

Під час літургії всі молились за мир в Україні.

Після завершення Священної Євхаристії відбувся хресний хід навколо собору із великою іконою сонму Житомирських святих та чесними мощами святого священномученика Павла Житомирського.

Наприкінці хресної ходи була прочитана молитва до собору святих.

Митрополит Никодим подякував собратам-архіпастирям за присутність та молитви, а усіх привітав із торжеством угодників древньої землі Житомирської.