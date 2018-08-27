Напередодні Успіння Богородиці Предстоятель УПЦ очолив всеношну у Києво-Печерській лаврі
21:44, 27 серпня 2018Православ`я
1638 0
28 серпня Митрополит Онуфрій очолить урочисту Божественну літургію / news.church.ua
Напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці, 27 серпня, Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив всенічне бдіння з виносом Плащаниці Богородиці в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Перед всенічним бдінням священнослужителі здійснили малу вечірню з Акафістом Богоматері, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Предстоятелю співслужили митрополити, архієпископи і єпископи єпархій УПЦ, а також братія монастиря в священному сані.
Завтра, 28 серпня, Митрополит Онуфрій очолить урочисту Божественну літургію на площі перед Успенським собором Києво-Печерської Лаври, після якої відбудеться хресний хід. Початок богослужіння о 8:30.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter