Напередодні Успіння Богородиці Предстоятель УПЦ очолив всеношну у Києво-Печерській лаврі

Напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці, 27 серпня, Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив всенічне бдіння з виносом Плащаниці Богородиці в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Перед всенічним бдінням священнослужителі здійснили малу вечірню з Акафістом Богоматері, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятелю співслужили митрополити, архієпископи і єпископи єпархій УПЦ, а також братія монастиря в священному сані.

Завтра, 28 серпня, Митрополит Онуфрій очолить урочисту Божественну літургію на площі перед Успенським собором Києво-Печерської Лаври, після якої відбудеться хресний хід. Початок богослужіння о 8:30.