У День Незалежності України в Запоріжжі молилися на 12 мовах

У День Незалежності України, 24 серпня, з благословення Митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки в Покровському архієрейському соборі Запоріжжя була відслужена Божественна Літургія, під час якої єктенії і вигуки лунали не лише традиційною церковнослов'янською мовою, але й мовами народів, що населяють Запорізьку область.

Під час Літургії звучали церковнослов'янська, грецька, грузинська, українська, чеська, білоруська, російська, болгарська, польська, німецька, англійська і ассирійська мови. Про це повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

Очолив богослужіння настоятель собору протоієрей Олег Семенчук. У своєму слові отець Олег зазначив: «Господь чує молитви, возносимі будь-якою мовою людиною будь-якої нації; головне щоб людина мала тверду щиру віру в Господа і чистоту душі. І сьогодні, у День Незалежності нашої Батьківщини, ми звершили Божественну Літургію мовами народів, що населяють Україну, щоб попросити Бога про милість до нашого народу, його напоумлення, укріплення у вірі, порятунок душ і процвітання нашої країни».