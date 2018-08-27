Православні Естонії пройшли 33 км хресним ходом з Пюхтицькою чудотворною іконою Божої Матері

Щорічно напередодні престольного свята Свято-Успенського Пюхтицького ставропігійного жіночого монастиря – першої Пречистої Пресвятої Богородиці - віруючі Естонії збираються для того, щоб з молитвою пройти хресним ходом від Іллінського скиту Пюхтицького монастиря у Васк-Нарві до Пюхтицької обителі.

У неділю, 26 серпня, Митрополит Таллінський і всієї Естонії Євген звершив Божественну літургію у головному храмі Пюхтицького монастиря. Після закінчення богослужіння Митрополит Євгеній та ігуменя Філарета вирушили до скиту, де взяли участь у щорічній хресній ході з Пюхтицькою чудотворною іконою Божої Матері «Успіння», повідомляє офіційний сайт Естонської Православної Церкви.

"Щорічно безліч віруючих збираються для того, що з молитвою пройти чималу відстань (приблизно 33 км) і тим самим віддати хвалу Пресвятій Владичиці нашій Богородиці. Цій благочестивій традиції близько 200 років", - повідомляється на сайті ЕПЦ.