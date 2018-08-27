Тисячі православних взяли участь в урочистостях у день свята святителя Тихона Задонського

У день пам'яті святителя Тихона, єпископа Воронезького, Задонського чудотворця, 26 серпня, у Задонському Різдво-Богородицькому чоловічому монастирі, де перебувають чесні мощі подвижника, відбулися святкові урочистості.

За традицією святкове богослужіння було звершено на монастирській площі біля пам'ятника святителю Тихону, куди були перенесені чесні мощі святого, повідомляє "Монастирський вісник".

Божественну літургію звершили голова Воронезької митрополії митрополит Воронезький і Ліскінський Сергій, голова Липецької митрополії митрополит Липецький і Задонський Никон.

Понад тисячу паломників прийшли на свято хресними ходами з Воронежа, Липецька і Єльця.

По завершенні Літургії був звершений урочистий молебень Задонському чудотворцю, за яким підносилися молитви про здоров'я архіпастирів, пастирів і всієї їх богоспасенної пастви.

Гостинною традицією урочистості завершилися спільною трапезою для всіх гостей та паломників монастиря.

До пізнього вечора не висихав людський потік до мощей угодника Божого. Православні підносили хвалу святого подвижника за його любов; молилися про допомогу і заступництво у життєвих випробуваннях, твердо віруючи в силу предстательства Задонського чудотворця перед престолом Божим, повідомляє видання.