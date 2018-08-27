У Харкові відзначили 5-річчя Свято-Преображенського собору
18:41, 27 серпня 2018Православ`я
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Преображенський храм у Харкові відкрився у 2013 році / facebook.com/hram.viktor.kharkov
У неділю, 26 серпня, православні відзначали свято Преображення Господнього.
Цього дня 5 років тому в Харкові було освячено Свято-Преображенський собор, повідомляє портал "Міський Дозор".
Митрополит Харківський Онуфрій звершив Літургію в Преображенському храмі міста Харкова / eparchia.kharkov.ua
Митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій звершив у цей день Божественну літургію в храмі.
Будівництво храмового комплексу ще продовжується / eparchia.kharkov.ua
По закінченні літургії, як повідомили на офіційній сторінці Харківської єпархії, Митрополит Онуфрій привітав настоятеля храму протоієрея Віктора Бурбелу, священнослужителів і віруючих з престольним святом, а також - із п'ятиріччям від дня освячення храму.
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