этот материал доступен на русском

У Харкові відзначили 5-річчя Свято-Преображенського собору

18:41, 27 серпня 2018
Православ`я
2556 0
Преображенський храм у Харкові відкрився у 2013 році / facebook.com/hram.viktor.kharkov

Цього дня 5 років тому в Харкові було освячено Свято-Преображенський собор, повідомляє портал "Міський Дозор".

Митрополит Харківський Онуфрій звершив Літургію в Преображенському храмі міста Харкова / eparchia.kharkov.ua

Митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій звершив у цей день Божественну літургію в храмі.

Будівництво храмового комплексу ще продовжується / eparchia.kharkov.ua

По закінченні літургії, як повідомили на офіційній сторінці Харківської єпархії, Митрополит Онуфрій привітав настоятеля храму протоієрея Віктора Бурбелу, священнослужителів і віруючих з престольним святом, а також - із п'ятиріччям від дня освячення храму.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter