У Харкові відзначили 5-річчя Свято-Преображенського собору

У неділю, 26 серпня, православні відзначали свято Преображення Господнього.

Цього дня 5 років тому в Харкові було освячено Свято-Преображенський собор, повідомляє портал "Міський Дозор".

Митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій звершив у цей день Божественну літургію в храмі.

По закінченні літургії, як повідомили на офіційній сторінці Харківської єпархії, Митрополит Онуфрій привітав настоятеля храму протоієрея Віктора Бурбелу, священнослужителів і віруючих з престольним святом, а також - із п'ятиріччям від дня освячення храму.