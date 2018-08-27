У Києво-Печерській лаврі православні відзначили перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського

У Києво-Печерській лаврі 27 серпня православні відзначили перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського.

Божественну літургію в Феодосіївському храмі Дальніх печер звершив Блаженніший Митрополит Онуфрій, а в Успенському соборі богослужіння очолив намісник Печерського монастиря митрополит Павел, повідомляє lavra.ua.

На завершення богослужіння був звершений молебень перед іконою преподобного Феодосія.

***У перший день передсвята Успіння Пресвятої Богородиці 927 років тому нетлінні мощі засновника спільножитного чернецтва на Русі преподобного Феодосія, ігумена Печерського були перенесені з Дальніх печер у новозбудовану Велику церкву обителі, де вони почивали до вибуху собору в 1941 році.