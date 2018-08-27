Грузинський Патріарх попросив молитися за нього

Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія II під час недільної проповіді попросив паству молитися за нього.

Про це повідомляє "Супутник-Грузія" з посиланням на "Imedi".

У суботу, 25 серпня виповнилося 55 років з дня зведення Ілії II в сан єпископа, а наступного року він був призначений хорєпископом Католікоса-Патріарха всієї Грузії Єфрема II.

"Вчора виповнилося 55 років з дня мого зведення в єпископи. Мені потрібні ваші молитви. Якщо б не ваші молитви, я не зміг би подолати ті випробування, які я подолав", – сказав Ілія II.

Під час своєї проповіді Патріарх торкнувся і теми близькості людини до Бога й на своєму особистому прикладі розповів про чудеса Творця.

"Сьогодні я хочу вам розповісти про своє випробуванні, яке подолав після Духовної академії. Всередині мене було питання: що означає близькість до Бога, що відчуває людина під час цієї близькості. Після академії Священнейший і Блаженніший Єфрем II призначив мене для молитов у Мцхетський монастир Самтавро. Сталася дивна річ. Під час Євангелія зійшла благодать", – сказав Ілія II.

За його словами, саме тоді він і відчув близькість із Богом.

"Був якийсь незрозумілий стан, коли я нібито відключився від молитов. Я не бачив нікого. Відчував близькість до Бога. Літургія спочатку до кінця пройшла правильно, але ця близькість з Богом була настільки солодким, піднесеним і душевним болем, що, коли в кінці літургії ввійшов чернець, тоді я вийшов зі стану", – додав він.

Ілія II розповів і про свої почуття, які йому довелося пережити після сходження благодаті.

"Але слід сказати, що це видіння було настільки незвичним, благодать була настільки великою, що я не міг ні говорити, ні їсти. Усе тіло відчувало цей стан. Можливо і ви відчуваєте це, в житті таке може сталося один або два рази", – підсумував Католикос-Патріарх.