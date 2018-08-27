У Мінську православні волонтери привезли подарунки дітям із незрячих сімей

Прихід храму священномученика Володимира Хіраско в Мінську спільно з територіальним центром соціального обслуговування населення Фрунзенського району та обласною організацією ГО «БелТИЗ» провели спільну благодійну акцію «Шкільний рюкзак».

Як повідомляється на офіційному порталі Білоруської Православної Церкви, в рамках акції було надано допомогу у підготовці дітей, які виховуються в сім'ях незрячих батьків, до нового навчального року. Подарунки зі шкільним приладдям отримали 111 дітей.

Не залишилися без уваги й школярі столиці, батьки яких працюють на спеціалізованому підприємстві «Светоприбор».

Подарунки для акції збирали волонтери православного приходу в спеціальних пунктах приймання, розташованих у супермаркетах Фрунзенського району Мінська, де кожен охочий покупець міг на свій розсуд купити канцтовари.