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Напередодні дня пам’яті преподобного Феодосія Предстоятель УПЦ очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі

22:59, 26 серпня 2018
Православ`я
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Напередодні дня пам’яті преподобного Феодосія Предстоятель УПЦ звершив всенічне бдіння / news.church.ua

Напередодні дня пам’яті преподобного Феодосія Печерського, 26 серпня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Завтра Блаженніший Митрополит Онуфрій звершить Божественну літургію у цьому ж соборі. Початок богослужіння о 9.00. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

/ news.church.ua
/ news.church.ua
/ news.church.ua
/ news.church.ua
Предстоятель УПЦ очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі / news.church.ua

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