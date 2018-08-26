Напередодні дня пам’яті преподобного Феодосія Предстоятель УПЦ очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі
22:59, 26 серпня 2018Православ`я
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Напередодні дня пам’яті преподобного Феодосія Предстоятель УПЦ звершив всенічне бдіння / news.church.ua
Напередодні дня пам’яті преподобного Феодосія Печерського, 26 серпня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Завтра Блаженніший Митрополит Онуфрій звершить Божественну літургію у цьому ж соборі. Початок богослужіння о 9.00. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Предстоятель УПЦ очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі / news.church.ua
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