Напередодні дня пам’яті преподобного Феодосія Предстоятель УПЦ очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі

Напередодні дня пам’яті преподобного Феодосія Печерського, 26 серпня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Завтра Блаженніший Митрополит Онуфрій звершить Божественну літургію у цьому ж соборі. Початок богослужіння о 9.00. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

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