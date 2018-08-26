Митрополит Онуфрій розповів, як правильно долати спокуси (відео)

Блаженніший Митрополит Онуфрій у своїй недільній проповіді дав духовні поради, як долати повсякденні спокуси.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Господь кожен день посилає до нас Своїх слуг, через яких хоче побачити наші духовні плоди», — сказав він.

Предстоятель нагадав, що за словом апостола Павла, духовні плоди — це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість (Гал 5: 22,23).

Правильно долаючи повсякденні спокуси, у тому числі ті, що посилає Господь через інших людей, ми приносимо ці плоди Богу.

«Чоловік встав вранці вдома. Щось він не в настрої, починає на дружину бурчати, на дітей сердитися. Якщо дружина перетерпить, не відповість йому таким же словом, яким він до неї звертається, то вона принесла духовні плоди — плоди терпіння.

Якщо син не слухає батька і батько так по-людськи засмутиться, що хоче його прямо побити, — він повинен заспокоїтися і принести плід розсудливості.

Прийшли до церкви. Хтось став навпроти нас, нам незручно, ми починаємо дратуватися, засмучуватися. Знову: Господь послав цю людину як слугу Свого, через якого ми повинні принести плід терпіння і любові.

Зайшли в тролейбус, зайшли в метро. Хтось став на ногу, хтось там вдарив через недбалість. Хочеться відповісти йому або сказати якесь слово образливе. Стримай себе! Помолися за нього! І ти теж принесеш плід християнської любові.

Так на кожному кроці. Коли ми прислухаємося до себе і уважно до себе ставимося, то Бог постійно посилає до нас Своїх слуг, щоб ми, як виноград, принесли добрі духовні плоди: любові, миру, радості, довготерпіння, кротості, доброти, здержливості».

Його Блаженство побажав християнам завжди приносити добрі плоди для того, «щоб ми завжди перебували у винограднику Христовому і не були вирвані з нього».