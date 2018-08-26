Православні волиняни зібрали грошову допомогу для учасника бойових дій на Сході, який отримав інвалідність

Православні волиняни зібрали грошову допомогу для співвітчизника, учасника бойових дій на Сході, який отримав інвалідність.

Кошти з благословення єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла передав благочинний Луцької районної округи Волинської єпархії УПЦ протоієрей Петро Приступа. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

Грошову допомогу у розмірі 8 тисяч гривень, зібрану для учасника АТО на сході України Василя Кропиви передали воїну після соборної Божественної літургії у Різдво-Богородичному храмі села Княгининок 24 серпня, у день 27-ї річниці проголошення Незалежності України.