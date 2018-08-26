Вінницькі священики благословили майбутніх військових медиків

Понад 80 студентів Вінницького національного медичного університету 21 серпня склали військову присягу, давши клятву вірності українській державі та народу. У заході взяли участь священики Вінницької єпархії, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії. Зокрема в урочистих заходах, які проходили на базі вінницького окремого полку зв’язку, взяли участь протоієрей Костянтин Іванченко та протоієрей Олексій Волков, які привітали студентів, благословили їх та окропили святою водою. Військову присягу склали студенти Вінницького медуніверситету, які проходили військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

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