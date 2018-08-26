У День свого народження керуючий справами УПЦ очолив богослужіння у Свято-Вознесенському жіночому монастирі села Чумальово

У День свого народження, 25 серпня, Керуючий справами Української Православної Церкви, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній звершив Божественну Літургію у Свято-Вознесенському жіночому монастирі села Чумальово Закарпатської області.

Після відпусту митрополит Хустський і Виноградівський Марк очолив подячний молебень та привітав владику Антонія з Днем народження, повідомляється на сторінці митрополита Антонія у фейсбук.