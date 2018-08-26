Білоруська Православна Церква оголосила конкурс ескізних проектів відтворення Туровського хреста

Білоруська Православна Церква оголошує конкурс ескізних проектів відтворення воздвизального хреста Турівської єпархії рубежу XII-XIII століть.

У 1962 році під час розкопок туровського дитинця археолог Петро Лисенко виявив мініатюрні свинцеві зображення Пресвятої Богородиці і трьох святих: святителя Кирила Туровського, преподобного Авраамія Смоленського і великомучениці Варвари. Згідно з висновком вченого, зображення святих подвижників представляють собою фрагменти втраченої святині — воздвизального хреста з туровського кафедрального собору, зруйнованого землетрусом у першій половині XIII століття. Зараз настав час реконструювати Туровський хрест, повідомляє офіційний портал БПЦ.

До участі в конкурсі на відтворення святині запрошуються ювеліри, художники, дизайнери, скульптори та архітектори, які мають відповідну фахову освіту або досвід роботи зі створення подібних художніх творів.

Конкурсні роботи повинні бути засновані на технічному завданні Положення про конкурс, затвердженого митрополитом Мінським і Заславським Павлом, Патріаршим Екзархом всієї Білорусі.

Композиційне і пластичне рішення Туровського хреста повинно бути витримано в кращих традиціях східно-християнського православного мистецтва рубежу XII-XIII століть, а також враховувати практичне використання Туровського хреста у богослужіннях відповідно до традицій Православної Церкви, у зв'язку з цим при опрацюванні художнього рішення необхідно враховувати візуальне сприйняття хреста при звершенні богослужіння і розміщення його в храмі для поклоніння.

Заявки на участь приймаються до 15 листопада 2018 року. Зразок заявки — у Положенні про конкурс.