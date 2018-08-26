Митрополит Онуфрій розповів, які духовні плоди християни повинні приносити Богу

У Неділю 13-ту після П’ятидесятниці, віддання свята Преображення Господнього, 26 серпня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. Блаженніший Владика пояснив вірним, чого вчить Євангельська притча про виноградник, яка читалась сьогодні за Літургією, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Зокрема, Архіпастир розповів, які духовні плоди християни повинні приносити Богу, та наголосив, що тим виноградником, у якому можна принести справжний плід Богу, є Свята Церква.

"Нехай Господь допомагає нам, щоб ми завжди приносили добрі плоди, щоб ми завжди були в цьому винограднику Христовому, щоб ми не були викинуті з нього, тому що в цьому винограднику знаходиться те місце, через яке Господь приймає людину у блаженну вічність. Немає іншого шляху досягнення Царства Божого, як тільки через Церкву – при чому не через якусь церкву, тобто об’єднання, а ту Церкву, яка правильно вірить в Бога, яка правильно шанує Бога, яка виконує Божественну волю, яка приносить духовні плоди", - сказав митрополит Онуфрій.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив дияконську хіротонію над Костянтином Кириченком, кліриком храму на честь Успіння Пресвятої Богородиці, що на Троєщині.

Наприкінці богослужіння Предстоятель очолив чин славлення перед іконою Преображення. Потім Архіпастир привітав присутніх з недільним днем та відданням свята Преображення Господнього, побажав вірним духовно преображати свою душу та благословив усіх.