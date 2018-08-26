Мощі святителя Спиридона Триміфунтського зустріли у Краснодарі тисячі віруючих

Близько 14,3 тис. людей прийшли поклонитися мощам шанованого християнами чудотворця Спиридона Триміфунтського за перші два дні їх перебування у Краснодарі.

Про це повідомили в суботу в прес-службі Кубанської митрополії.

«З моменту принесення мощей до собору до 21:00 сьогодні прийшли 14 300 осіб», — сказав представник митрополії.

Щоб вклонитися мощам Спиридона Триміфунтського паломники приїжджають до Краснодара з різних регіонів Росії, а також із сусідньої Абхазії.

Черга розтяглася на квартал перед собором. Волонтери приносять прочанам воду, на території собору працює кіоск з випічкою і є лавочки, на яких можна відпочити.

Позачергово добровольці пропускають літніх людей, вагітних жінок, сім'ї з маленькими дітьми.

Раніше повідомлялося, що в Росію з Корфу (Греція), де зберігаються мощі, привезуть правицю — праву руку святителя Спиридона. Принесення мощей святого організовує благодійний Фонд імені рівноапостольного князя Володимира. У Краснодарі мощі перебуватимуть з 24 по 29 серпня, після цього вони будуть доставлені в Єкатеринбург, Красноярськ, Кемерово, Московську область, Тулу, Санкт - Петербург, Твер, Саратов, Чебоксари, Ярославль і Москву.