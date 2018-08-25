Віряни Запоріжжя передали у Святогірську лавру 5 тонн гуманітарної допомоги для нужденних

З благословення митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки 22 серпня було скомплектовано і завантажено понад 5 тонн продуктів харчування для нужденних, які перебувають під опікою насельників Святогірської лаври.

Продукти були зібрані силами духовенства і парафіян єпархії, а організував усе та відправив гуманітарну допомогу соціальний відділ Запорізької єпархії на чолі з Іриною Марущак, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії.

Митрополит Лука особисто виділив кошти для закупівлі частини необхідних продуктів харчування і контролював процес збору та передачі гуманітарного вантажу.

Насельники Святогірської Лаври, а також нужденні отримають макаронні вироби, тушонку, консерви, мед, олію та ін.

Контроль і супровід вантажу здійснював запорізький священик протоієрей Костянтин Максимов.