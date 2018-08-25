У Києво-Печерській лаврі відбулась благодійна акція для нужденних

На території Києво-Печерської Лаври 24 серпня відбулась благодійна акція, метою якої є забезпечення переселенців, багатодітних та малозабезпечених сімей необхідним одягом.

Акція “Одягайка” відбулась завдяки зусиллям Синодального відділу УПЦ з соціально-гуманітарних питань. У цій роботі Синодальному відділу допомагали волонтери Добровольчого руху “Добрий Киянин”. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У ході акції ті, хто потребував допомоги та звернувся у Синодальний відділ впродовж 2018 року, мали можливість вибрати собі необхідний одяг, який був для зручності відсортований волонтерами.

“У цій акції була надана допомога 47 нужденним. Це переселенці, багатодітні сім’ї та малозабезпечені пенсіонери. Одяг надавався різними благодійниками протягом 2018 року, після чого його відсортували та представили для вибору тим, хто потребує допомоги”, – розповіли організатори заходу.

Синодальний відділ з соціально-гуманітарних питань проводить збір необхідних речей для нужденних регулярно та запрошує до благодійництва усіх небайдужих.