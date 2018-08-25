Патріарх Варфоломій привітав українців з Днем Незалежності
17:54, 25 серпня 2018Православ`я
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Патріарх Варфоломій привітав українців з Днем Незалежності / risu.org.ua
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.
Вселенський Патріарх привітав українців з Днем Незалежності, повідомляє сайт Глави держави.
«Найтепліші вітання усім українцям, охопленим любов’ю Константинопольської Матері-Церкви», - сказав він.
Президент України подякував Вселенському Патріарху і розповів про ранкову молитву за Україну.
Співрозмовники обговорили подальші дії на шляху створення Єдиної Помісної Православної Церкви України.
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