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Патріарх Варфоломій привітав українців з Днем Незалежності

17:54, 25 серпня 2018
Православ`я
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Патріарх Варфоломій привітав українців з Днем Незалежності / risu.org.ua

Вселенський Патріарх привітав українців з Днем Незалежності, повідомляє сайт Глави держави. 

«Найтепліші вітання усім українцям, охопленим любов’ю Константинопольської Матері-Церкви», - сказав він.

Президент України подякував Вселенському Патріарху і розповів про ранкову молитву за Україну.

Співрозмовники обговорили подальші дії на шляху створення Єдиної Помісної Православної Церкви України.

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