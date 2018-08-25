Патріарх Варфоломій привітав українців з Днем Незалежності

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Вселенський Патріарх привітав українців з Днем Незалежності, повідомляє сайт Глави держави. «Найтепліші вітання усім українцям, охопленим любов’ю Константинопольської Матері-Церкви», - сказав він. Президент України подякував Вселенському Патріарху і розповів про ранкову молитву за Україну. Співрозмовники обговорили подальші дії на шляху створення Єдиної Помісної Православної Церкви України.

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