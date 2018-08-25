Понад 30 тисяч вірян пройшли з молитвою до Божої Матері 210 кілометрів з Кам’янець-Подільського до Почаєва

Завершився один з наймасштабніших і найдревніших хресних ходів України, присвячений святу Успіння Пресвятої Богородиці.

Багатотисячний хресний хід, який вийшов з Кам’янець-Подільського 19 серпня, увійшов на територію Свято-Успенської Почаївської лаври 25 серпня. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Всього у молитовній ході за попередніми підрахунками взяло участь близько 30 тисяч паломників. Колона прочан, серед яких молодь, діти, люди літнього віку, розтягнулася на 6 кілометрів.

Очолював цього року ходу митрополит Кам’янець-Подільський і Городоцький Феодор. Владика разом із вірянами пройшов увесь шлях в 210 кілометрів.

Три дні разом з молільниками йшов митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій. За словами священнослужителів, які супроводжували багатотисячну колону, люди з особливою радістю приєднувалися до Хресного ходу, коли дізнавалися про те, що в ньому беруть участь архіпастирі. Їх приклад надихав людей на подвиг, а молитва шанованих духівників допомагала долати складний шлях.

У цьогорічному ході взяли участь віруючі з різних куточків України — великі групи приїхали з Буковини, Закарпаття, Одеси, Дніпра, Рівного, Житомира, а також із закордону.

З «Символом віри», молитвою до Богородиці та Пасхальними вітаннями «Христос Воскресе!» віряни увійшли до Свято-Успенскої Почаївської лаври у другій половині дня 25 серпня. Вже традиційно братія обителі зустрічала паломників святковим дзвоном та окропляла усіх святою водою.

З вітальним словом до прочан звернувся митрополит Почаївський Володимир, настоятель обителі. Він звернувся до владик, які супроводжували вірян зі словами вдячності та благословив усіх прочан, вітаючи у стінах Святої Лаври.

Цими днями двері усіх храмів будуть відчинені для того, аби віряни мали можливість залишатися на нічліг. Вже традиційно відчинені двері для гостей і у домівках православних у Почаєві та в усіх навколишніх селах.

Нагадаємо, хресна хода розпочала свій шлях з Кам’янець-Подільського 19 серпня на свято Преображення Господнього. За 6 днів паломники подолали 210 км. Також у цей день до Почаєва вирушив молитовний хід з Браїлівського Свято-Троїцького жіночого монастиря Вінницької єпархії.