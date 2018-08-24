На Франківщині молитовно пом’янули спочилого 40 днів тому єпископа Тихона

У кафедральному соборі Різдва Христового Івано-Франківська, а також у всіх храмах та монастирях єпархії, 22 серпня відбулися заупокійні богослужіння за спочилим 40 днів тому єпископом Тихоном.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

Згодом відбулась соборна панахида священнослужителів Івано-Франківської та Чернівецько-Буковинської єпархій на місці поховання владики у монастирі Різдва Пресвятої Богородиці «Гореча», що у місті Чернівці.

Все своє життя Владика був справжнім духовним взірцем для священиків та мирян. Він спочив у Господі 14 липня 2018 року.

Франківська паства просить усіх молитов за спочилого у Бозі владику Тихона.