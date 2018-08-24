На Франківщині молитовно пом’янули спочилого 40 днів тому єпископа Тихона
23:49, 24 серпня 2018Православ`я
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На Франківщині молитовно пом’янули спочилого 40 днів тому єпископа Тихона / news.church.ua
У кафедральному соборі Різдва Христового Івано-Франківська, а також у всіх храмах та монастирях єпархії, 22 серпня відбулися заупокійні богослужіння за спочилим 40 днів тому єпископом Тихоном.
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.
Згодом відбулась соборна панахида священнослужителів Івано-Франківської та Чернівецько-Буковинської єпархій на місці поховання владики у монастирі Різдва Пресвятої Богородиці «Гореча», що у місті Чернівці.
Все своє життя Владика був справжнім духовним взірцем для священиків та мирян. Він спочив у Господі 14 липня 2018 року.
Франківська паства просить усіх молитов за спочилого у Бозі владику Тихона.
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