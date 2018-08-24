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Тисячі віруючих взяли участь в урочистостях на честь Іоанна Затворника Святогірського

23:19, 24 серпня 2018
Православ`я
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У Святих Горах молитовно відзначили день пам'яті преподобного Іоанна Затворника / svlavra.church.ua

По закінченні Літургії відбувся урочистий хресний хід з мощами преподобного Іоанна, Затворника Святогірського, раку з мощами якого священнослужителі несли на руках, повідомляється на сайті обителі.

/ svlavra.church.ua

Напередодні ввечері в Святогірській обителі відбулося святкове всенічне бдіння. Полієлей очолив митрополит Святогірський Арсеній, вікарій Донецької єпархії, намісник Свято-Успенської Святогірської лаври.

/ svlavra.church.ua

У саме свято у Покровському храмі Святогірської лаври о 4.30 ранку почали читати часи і була відслужена рання Божественна літургія.

/ svlavra.church.ua

Потім у дворі обителі біля фонтану був відслужений водосвятний молебень преподобному Іоанну Затворнику, який очолив митрополит Святогірський Арсеній.

/ svlavra.church.ua

Закликаючи Святого Духа на воду, духовенство та всі вірні підносили молитви до Іоанна Затворника, просячи його молитовного предстательства і благодатної допомоги.

/ svlavra.church.ua

Вітаючи всіх зі святом преподобного Іоанна Затворника, Святогірський архіпастир закликав усіх триматися чистоти Православ'я, триматися своєї Церкви, як колись тримався її преподобний Іоанн Затворник Святогірський, як трималися її і праведники наших днів.

/ svlavra.church.ua

Хресний хід очолив намісник Свято-Успенської Святогірської лаври митрополит Святогірський Арсеній. Святкова хода слідувала від Свято-Успенського собору до монастирської площі, де було звершено молебний спів преподобному.

/ svlavra.church.ua

Цей багатотисячний молитовний хресний хід навколо обителі з святими мощами преподобного святогорця Іоанна у день його пам'яті відбувається у Святогірській лаврі щорічно.

По закінченні молебню всі віруючі проспівали многоліття і величання преподобному Іоанну Затворнику перед його чесними мощами, а потім хресним ходом з молитовним співом прочани повернулися назад у Свято-Успенський собор.

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