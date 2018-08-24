Тисячі віруючих взяли участь в урочистостях на честь Іоанна Затворника Святогірського

Сьогодні, 24 серпня, у Святих Горах молитовно відзначали день пам'яті преподобного Іоанна, Затворника Святогірського.

По закінченні Літургії відбувся урочистий хресний хід з мощами преподобного Іоанна, Затворника Святогірського, раку з мощами якого священнослужителі несли на руках, повідомляється на сайті обителі.

Напередодні ввечері в Святогірській обителі відбулося святкове всенічне бдіння. Полієлей очолив митрополит Святогірський Арсеній, вікарій Донецької єпархії, намісник Свято-Успенської Святогірської лаври.

У саме свято у Покровському храмі Святогірської лаври о 4.30 ранку почали читати часи і була відслужена рання Божественна літургія.

Потім у дворі обителі біля фонтану був відслужений водосвятний молебень преподобному Іоанну Затворнику, який очолив митрополит Святогірський Арсеній.

Закликаючи Святого Духа на воду, духовенство та всі вірні підносили молитви до Іоанна Затворника, просячи його молитовного предстательства і благодатної допомоги.

Вітаючи всіх зі святом преподобного Іоанна Затворника, Святогірський архіпастир закликав усіх триматися чистоти Православ'я, триматися своєї Церкви, як колись тримався її преподобний Іоанн Затворник Святогірський, як трималися її і праведники наших днів.

Хресний хід очолив намісник Свято-Успенської Святогірської лаври митрополит Святогірський Арсеній. Святкова хода слідувала від Свято-Успенського собору до монастирської площі, де було звершено молебний спів преподобному.

Цей багатотисячний молитовний хресний хід навколо обителі з святими мощами преподобного святогорця Іоанна у день його пам'яті відбувається у Святогірській лаврі щорічно.

По закінченні молебню всі віруючі проспівали многоліття і величання преподобному Іоанну Затворнику перед його чесними мощами, а потім хресним ходом з молитовним співом прочани повернулися назад у Свято-Успенський собор.