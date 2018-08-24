У День Незалежності в усіх храмах УПЦ молилися про мир в Україні

У День 27-ї річниці Незалежності України, в усіх храмах і монастирях Української Православної Церкви духовенство єпархій підносило молитви про мир у країні, а також брало участь в урочистих державних заходах, присвячених Дню Незалежності.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на єпархіальні прес-служби.

У Києві в Академічному храмі на честь Різдва Божої Матері, з благословення ректора Київської духовної академії і семінарії єпископа Білогородського Сильвестра, духівник КДАіС архімандрит Маркел (Павук) очолив урочистий молебень із молитвою за Україну, мир у державі та за український народ. За богослужінням молились викладачі, студенти і парафіяни храму.

Перед початком молебню архімандрит Маркел звернувся до присутніх зі словом та привітав із Днем Незалежності України. Богослужбові піснеспіви виконував хор КДАіС під управлінням архімандрита Романа (Підлубняка).

У День державного свята в Успенському соборі Києво-Печерської лаври після Божественної літургії намісник Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, у співслужінні священнослужителів обителі, звершив подячний молебень.

Було проголошено священноначалію, богохранимій країні, боголюбивому народу її, христолюбивому воїнству і усім, хто молиться, «многая літа». На завершення богослужінь владика Павел прикликав на всіх, хто молився в цей день в храмі, Боже благословення, а також побажав усім дорожити своєю історією.

У Спасо-Преображенському кафедральному соборі Вінниці молебень із нагоди головного державного свята України, з благословення митрополита Вінницького і Барського Симеона, звершив митрополит Могилів-Подільський і Шаргородський Агапіт у співслужінні міського духовенства.

Під час молебню підносилися молитви за Державу, за її владу і військо, добробут народу та мир в Україні. По завершенні молитви дитячо-молодіжний хор Спасо-Преображенського собору виконав духовний гімн України «Боже великий єдиний!». Митрополит Агапіт та керівники області і міста звернулися до присутніх з вітаннями з нагоди свята. Також владика Агапіт передав вітання від керуючого Вінницькою єпархією.

У Мукачево після урочистого параду вишиванок містом, у якому взяли участь сотні мукачівців, на центральній площі Кирила та Мефодія влада і містяни зібралися для спільного молебню за мир, Україну та її народ. Молитви звучали різними мовами.

З благословення митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора, участь у молитві взяло духовенство Мукачівського благочиння на чолі з секретарем Єпархіального управління протоієреєм Віктором Місо. Священик зачитав вітальну адресу митрополита Феодора з нагоди Дня Незалежності.

В Ужгороді, з благословення митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора, священнослужителі Ужгородського благочиння й чернецтво Свято-Воскресенського чоловічого монастиря міста взяли участь у молебні, який уже п’ятий рік поспіль звершується в місті у День Незалежності о 6-й ранку.

Заслужений академічний Закарпатський народний хор разом з ужгородцями, гостями міста, керівництвом краю та Ужгорода виконали «Отче наш» кількоами мовами.

Протоієрей Василій Алексій, настоятель храму на честь Почаївської ікони Божої Матері, від імені керуючого єпархією привітав усіх із державним святом та побажав миру й порозуміння. Духовенство проспівало «Многая літ».

В Одесі митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел здійснив акафістний спів перед чудотворним Касперівським образом Божої Матері у Свято-Успенському Одеському кафедральному соборі.

Після завершення акафіста митрополит Агафангел прочитав молитву про мир в Україні. Владика привітав усіх віруючих із Днем Незалежності України та підкреслив, що «наша держава пройшла нелегкий шлях у своєму становленні, і зараз ми просимо Господа послати Мир Україні»!

У Херсоні у Свято-Духівському кафедральному соборі митрополит Херсонський і Таврійський Іоанн звершив нічну Божественну літургію, якою розпочалось святкування в єпархії 27-ї річниці Незалежності України.

Присутні молилися Господу про Україну, про наш народ, а також про упокій загиблих воїнів та всіх невинно загиблих у наші дні.

У день свята митрополит Іоанн у кафедральному соборі звершив молебень про мир в Україні та за український народ.

Потім була відслужена заупокійна літія за всіма загиблими в минулі роки і про всіх спочилих православних християн. По завершенні богослужіння хор кафедрального собору виконав духовний гімн України «Боже Великий Єдиний».

Молебні про мир в Україні звершувалися також на всіх парафіях Української Православної Церкви.