Православний священик створив автобус-храм, щоб служити у віддалених селищах

Єдиний у Росії автобус-храм, що дає можливість долучитися до Церкви людям з віддалених селищ, представили у четвер, 23 серпня, на III Міжнародному православному молодіжному форумі «Минуле. Сьогодення. Майбутнє» у Москві.

Автобус-храм створив священик Андрій Стрільців, який за 7 років об'їздив на ньому понад 30 віддалених селищ. У цих селищах, де немає своїх церков, отець Андрій звершує Літургії і проповідує, передає сайт журналу "Фома".

Автобус, який оглянув патріарх Кирил, був представлений у секції «Місіонерство» у павільйоні ВДНГ.

Відзначається, що підготувати автобус-храм до прямого призначення – здійснення служб - досить просто: потрібно тільки відкрити люк на даху і встановити купол, а всередині все вже обладнано.

На молодіжний форум автобус прибув з невеличкого татарського міста, подолавши 1100 кілометрів.