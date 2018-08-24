Олександрійський Патріарх заклав у Кенії православну духовну семінарію

У понеділок, 20 серпня, Папа і Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II відвідав єпархію Ньєрі і Гір Кенійських.

Предстоятель Олександрійської Православної Церкви очолив чин благословення Духовного центру Святого Антонія і заклав фундамент у підставу духовної семінарії, присвяченій також святому Антонію в тому ж місці. Патріарха Феодора супроводжували митрополит Найробийський Макарій і єпископ Ньєри і Гір Кенійських Неофіт, повідомляє "Седмиця" з посиланням на видання orthodoxia.info.