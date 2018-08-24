Православну молодь закликали читати Достоєвського

Читати класичну російську літературу, особливо твори Федора Достоєвського, закликав православну молодь патріарх Кирил.

Патріарх порадив молодим людям читати російську класичну літературу, зауваживши, що «решта додасться», повідомляє сайт журналу "Фома".

— Класична російська література — це «золотий фонд», її треба знати. Я не уявляю собі, як можна бути православним християнином, не знаючи Достоєвського, — сказав він у четвер, 23 серпня, на III Міжнародному православному молодіжному форумі в Москві.

Як зізнався патріарх, свого часу, перебуваючи в лікарні, він настільки захопився читанням роману Достоєвського «Ідіот», що читав його навіть ночами, забувши про свою хворобу.

— Я зрозумів, що дивним чином Достоєвський представив образ християнина, ідеальної людини, яка раптом стала ідіотом для суспільства, — зауважив він.

Як вважає патріарх Кирил, конфлікт між християнською ідеєю і суспільством, зануреним у гріх, дуже сильна тема.

— Багато людей, що живуть за християнськими заповідями, досі справляють враження не цілком нормальних. Напевно, хтось із молоді стикався з тим, що однолітки їм кажуть: «Ну що ж ти не підеш із нами потусуватися на дискотеку, а що ти не хочеш кольнутися, ти що, не від світу цього?» — сказав він, додавши, що для деяких це і є «ідіотизм, випадіння стереотипу».

— Саме це сказав і Достоєвський, представляючи цей чудовий образ князя Мишкіна, — пояснив патріарх.